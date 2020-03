Manchmal ist die Lösung scheinbar großer Probleme ganz einfach. Und oft reicht dafür ein persönliches Treffen. Diese Erfahrung machte nun auch Gottfried Ettenauer, der Betreiber des Bummelzuges in der Wachau. Dabei war seine Stimmung gegenüber jenem Herren, der ihm jetzt die Wiederaufnahme von Krems in sein Portfolio ermöglichte, noch vor wenigen Tagen äußerst schlecht. Die Rede ist von Hannes Zimmermann. Der Magistratsdirektor-Stellvertreter erwuchs für Ettenauer zum Feindbild, nachdem dieser Anfang November ein Treffen versprochen hatte, das dann aber nicht zustande kam. Auf zwei Anrufe des Bummelzugfahrers soll Zimmermann nicht reagiert haben.

Franz Aschauer Bummelzugfahrer Gottfried Ettenauer ist mit der Lösung zufrieden.

Ursprünglicher Auslöser Ettenauers Unmut war die Installierung der Schrankenanlage bei der Schiffsstation in Stein, durch die er seine Haltestelle verloren hat (die NÖN berichtete). Der Bummelzug fuhr Krems seitdem nicht mehr an, Ettenauer leitete Anfragen nach Weißenkirchen und Dürnstein um.

Rund 50 Fahrten mit Touristen seien Krems so über den Winter entgangen, sagt Ettenauer, der vor dem Treffen mit Zimmermann und Stadtmarketing-Mitarbeiter Michael Biedermann an Ort und Stelle deutliche Worte für den Umgang der Verantwortlichen mit der Thematik fand: „Ihnen ist der Bummelzug egal. Es kommt mir fast so vor, als wären sie froh, ein Laster weniger zu haben, wenn er weg ist.“

Akzeptable Lösung für alle Seiten

Nachdem die NÖN Zimmermann mit Ettenauers Kritik konfrontiert hatte, lud sich dieser kurzerhand selbst zu dem vom Stadtmarketing ausgemachten Lokalaugenschein ein. Vor Ort dauerte es dann nicht lange, bis eine akzeptable Lösung für alle Seiten gefunden werden konnte. Der Bummelzug darf ab sofort außerhalb der Schrankenanlage am Welterbeplatz halten und kann dort auch problemlos umdrehen.

Anstelle der Haltestelle beim Steinertor, die 2017 durch die Aufstellung dreier Poller eliminiert wurde, soll Ettenauer künftig vor der Dominikanerkirche stehen bleiben dürfen. Ein straßenpolizeiliches Bewilligungsverfahren läuft. „Ich bin mit der Lösung zufrieden“, sagt Ettenauer. In den Sommermonaten möchte er einen Probelauf für einen täglichen Rundkurs starten.