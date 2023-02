Children Charity Cooking: Kochen mit Vorteilen

„Die Kinder bekommen vermittelt, dass man sich nicht nur von Fast Food ernähren muss, sondern im Sinne einer gesunden Ernährung auch selbst Kochen kann“, betont Initiatorin VS-Direktorin Marianne Stromberger. „Es geht aber auch darum, zu vermeiden, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, und schließlich wollen wir den Erlös einem karitativen Zweck zuführen.“

Schon 2018 war das Projekt geplant, die Pandemie führte zu einer Verzögerung, doch nun ist die Arbeit angelaufen. Sponsoren – darunter die Firma Kastner und Konserven-Spezialist Stefan Grossauer – ermöglichen es, dass Lebensmittel zur Verfügung stehen,

Zusammenarbeit mit der HLM/HLW hervorragend

Diese werden dann von den Kindern haltbar gemacht. So wurde zum Beispiel eine Menge Marmelade eingekocht. Für die Arbeit der begeisterten kleinen Köchinnen und Köche stellt Direktorin Sabine Hardegger die Lehrküche ihrer HLM/HLW zur Verfügung. Ganz nebenbei wird auch der Bogen von der Volksschule zu einer weiterführenden Schule gespannt – auch wenn dazwischen noch vier Jahre Unterstufe liegen.

Angeboten werden sollen die Produkte bei Schulveranstaltungen wie Elternsprechtagen oder Tagen der offenen Tür. „Den Erlös werden wir spenden – zum Beispiel der Kinderkrebshilfe oder ähnlichen Organisationen“, erklärt Stromberger.

So wie sie und Hardegger („Eine gute Sache!“) zeigt sich auch Schulqualitätsmanagerin Susanne Ripper begeistert. „Das ist auch Schule, das ist Lernen fürs Leben“, merkt Stromberger an, dass nicht nur das Schreiben, Lesen und Rechnen wichtig ist. „Gesunde Ernährung in der Kindheit legt die Basis fürs Leben und kann vielen Erkrankungen verbeugen.“ Noch ein Aspekt ist ihr wichtig: „Die Kinder sind Meinungsbildner in ihren Familien und darüber hinaus.“

Auf keinen Fall soll CCC eine Eintagsfliege sein. Stromberger: „Im Idealfall könnte das Kreise ziehen, weit über unsere Schule hinaus!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.