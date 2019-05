Nach 528 Tagen auf der Flucht befindet sich der berüchtigte Behördenschreck Franz Stieger (59) wieder in Haft. Ein Cobra-Einsatz beendete in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 26. Mai, seine Flucht.

Foto: Chris Franz Stieger ist wieder in der Justizanstalt Krems zurück.Leneis

Die Vorgeschichte ist bekannt: Wegen Stalkings wurde der Kremser, der seine Haft nicht antreten wollte, am 6. Oktober 2017 in seinem Haus in der Mölkergasse festgenommen und inhaftiert. Von einem Freigang am 13. Dezember 2017 kam er nicht mehr zurück und blieb verschollen. Vor wenigen Wochen meldete er sich telefonisch bei der NÖN und vertrat die irrige Rechtsansicht, seine Strafzeit sei jetzt abgelaufen und er ein freier Mann.

Ende April gab es Hinweise, dass er sich wieder in seiner Villa aufhalte. Technische Überwachungsmaßnahmen festigten den Verdacht.

Der Zugriff der Sondereinheit Cobra – mit Unterstützung der lokalen Polizei waren 15 Beamte im Einsatz – erfolgte am Sonntag um 6.45 Uhr. Trotz der aussichtslosen Lage leistete Stieger Widerstand und erlitt dadurch eine kleine Verletzung, die im Spital versorgt werden musste. Danach ging es ab in die Justizanstalt Krems. Der Rest der Haftzeit beträgt – ohne allfällige „Zugaben“ – 15 Monate …