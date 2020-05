Der 250.000 Euro teure 3D-Drucker des Modells Stratasys J750 läuft beim Druckhaus Schiner im Dauerbetrieb. „Diesen Drucker nutzen wir unter anderem zur Herstellung menschlicher Körper- und Organmodelle für die Ausstellung ,Körperwelten‘, seit Anfang April stellen wir damit auch Anti-Corona-Schutzvisiere her“, sagt Schiner-Chef Jörn-Henrik Stein.

Rund 1.500 Exemplare wurden in diesem Zeitraum verkauft, Einzelpreis 18 Euro, bei größeren Mengen günstiger. Unternehmen können sich unter gewissen Auflagen bis zu fünf Stück dieser Visiere mit jeweils fünf Euro vom Land NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ fördern lassen. Viele seiner Kunden hat Stein im Bezirk Krems. „60 Stück gingen an die Kremser Bank. Anfragen hatten wir auch von Autohäusern oder Massagepraxen.“ Mit dem Nuhr Medical Center in Senftenberg und der Steiner Danube Private University hat das Druckhaus auch zwei namhafte Kunden des Medizinbereichs. Für weiter entfernte Käufer wurde ein Online-Shop erstellt.

Stein betont, dass auch viele Privatpersonen auf seine Schutzvisiere zählen. „Das verbreitet sich durch Mundpropaganda. Ich denke, man fühlt sich mit dem Visier freier als mit der Maske.“ Einen weiteren Vorteil sieht Stein für Brillenträger wie ihn selber: „Mit dem Visier habe ich kaum Probleme mit anlaufenden Brillengläsern. Ich bin froh, dass es das nun gibt!“