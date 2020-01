Eigentlich kennt Adi Grünwald den Gehweg in der Lehnergasse nahe dem Universitätsklinikum in- und auswendig. Schließlich hat die Gärtnerei des 61-Jährigen dort ihren Standort. Vor wenigen Tagen offenbarte sich ihm aber einmal mehr die Tücke des Heimwegs. Grünwald lief gegen eine 30er-Tafel und zog sich dabei einen Cut auf der Stirn zu. Die Wunde blutete zwar stark, ist mittlerweile aber ohne Versorgung im Spital wieder verheilt. Es war nicht das erste Mal, dass Grünwald die Tafel schmerzhaft im Weg stand. „Mich wundert es, dass da sonst noch niemand angerannt ist. Ich gehe da täglich und frage mich, wie es sein kann, dass ein Verkehrszeichen so niedrig montiert ist.“

Rechtlich ist die Situation jedenfalls klar. Nur in Ausnahmefällen dürfen Verkehrstafeln unter einer Höhe von 2,20 Meter montiert sein. Beim 30er-Schild in der Lehnergasse ist das klar nicht der Fall. Der 1,85 Meter große Grünwald überragt die Unterkante der Tafel deutlich.