Danube Private University kämpft um den Medizin-Master

Die Danube Private University (DPU) kämpft um ihren Masterstudiengang der Humanmedizin. Die Akkreditierungsagentur AQ Austria verweigerte der als „Zahnuni“ bekannt gewordenen privaten Hochschule die neuerliche Akkreditierung wegen Qualitätsmängeln. Und das bereits 2021, wie der ORF Burgenland aufdeckte. Das Land Burgenland finanziert seit vier Jahren Medizin-Studienplätze an der DPU. Im Gegenzug verpflichten sich die angehenden Ärztinnen und Ärzte dazu, mindestens fünf Jahre im niederösterreichischen Nachbar-Bundesland tätig zu sein.

An der DPU änderte sich durch die verwehrte Reakkreditierung im Realbetrieb nichts. Der Medizin-Master wird nach wie vor angeboten, weil die Universität gegen den Entzug der Zulassung Berufung beim Bundesverwaltungsgericht, dessen Entscheidung aussteht, einlegte. Die DPU teilte dem ORF Burgenland gegenüber mit: „Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit der Reakkreditierung des Masterstudiengangs Humanmedizin rechnen können. Wir können zu jedem Zeitpunkt sicherstellen, dass alle Studierenden, die den Masterstudiengang Humanmedizin an der DPU begonnen haben, diesen auch an der DPU zu Ende führen können.“ Zudem habe man auch einen Neuantrag bei der AQ Austria eingebracht, der auf deren Kritikpunkte Rücksicht nehme.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.