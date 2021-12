Dauerparken für alle ab März 2022

Drei Stunden in der Blauen Zone, ganztägig in der Grünen Zone: Das ist die gültige Maximal-Parkdauer im gebührenpflichtigen Raum in Krems. Ausgenommen waren bisher nur Bewohner mit Parkkarten. Diese Regelung soll ab März 2022 aufgeweicht werden. Geplant ist, dass Dauerparken in der Grünen Zone für alle ermöglicht wird. Konkret heißt das, dass alle Pkw-Lenker Wochen- und Monatsparkscheine zum Preis von 16 bzw. 60 Euro erwerben können. Die Tickets können für verschiedene Fahrzeuge genutzt werden.

Eine Änderung soll es auch in der Blauen Zone geben. Handwerksbetriebe, die Arbeiten im innerstädtischen Bereich durchführen, können ab März Tages- oder Wochenparkscheine beziehen. Die Kosten betragen fünf bzw. 25 Euro. In gebührenfreien Kurzparkzonen können die Unternehmen ihre Fahrzeuge künftig zeitlich unbegrenzt abstellen. Voraussetzung ist die Erteilung einer zwei Jahre gültigen Ausnahmegenehmigung durch die Bürgerservicestelle. Beschlossen werden sollen die Neuerungen in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 15. Dezember. Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) spricht von einem „besonderen Service der Stadt“ und erhofft sich insbesondere „für die Nutzer der Grünen Zone eine Erleichterung“.