Debatte über Kindergartentransporte: Kinder in der Schusslinie

Werbung

Ein Antrag im von ÖVP-Stadträtin Sonja Hockauf-Bartaschek geführten Ausschuss sorgte für politische Wellen. Dabei sprachen sich stets alle Fraktionen einhellig für die Beibehaltung der Gratis-Transporte der Kleinen aus Scheibenhof und Egelsee in den Kindergarten Stein aus.

Ende 2021 hatte es in Bartascheks Verantwortungsbereich plötzlich einen Antrag auf Überlegung einer Kostenbeteiligung gegeben. Dieser wurde sofort von der Tagesordnung abgesetzt, doch vor wenigen Wochen setzte die ÖVP diesen Umstand als Wahlkampfmunition gegen die „Resch-SPÖ“ ein, die von den Eltern Geld fordern wolle.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Thema zur Debatte, und die Stadträtin ortete „Tendenzen zur Kostenbeteiligung“. Dies löste eine heftige Debatte aus. KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer warf Hockauf-Bartaschek vor, „ihre Hausaufgaben nicht gemacht“ zu haben. Diese Form der „Schuldumkehr ist Methode der ÖVP – Pfui Teufel!“ Dabei sei Krems die einzige Stadt, die keine Gebühr für den Transport der Kinder einhebe. Er brachte einen Abänderungsantrag ein, der die ÖVP-Mandatarin verpflichten sollte, das Thema bis zur kommenden Sitzung ordentlich aufzuarbeiten.

SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer: „Wie ihr das als ÖVP spielt, das ist grauslich!“ Foto: MK

Vor allem geht es darum, dass im Voraus immer unklar ist, wie viele Kinder am jeweiligen Tag mit dem Bus fahren, sodass nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Kindergartenhelferinnen zu ihrer Begleitung abgestellt werden müssen. „Zu erreichen, dass es eine verbindliche Anmeldung gibt, war das Ziel aller Überlegungen“ stellte SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer klar. „Was anderes war nicht angedacht.“

„Untergejubelter“ Antrag rechtlich nicht möglich

Das Amt (die Magistratsangestellten, Anm.) habe eigenmächtig gehandelt, vermutete ÖVP-Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und meinte wörtlich, der ÖVP-Stadträtin sei „der Antrag untergejubelt“ worden. Da sah sich auch Stadtchef Reinhard Resch zu einer klärenden Feststellung veranlasst: „Die Vorsitzende setzt die Tagesordnung des Ausschusses fest. Da jemandem zu unterstellen, es sei ein Antrag ,untergejubelt‘ worden, geht gar nicht!“

Unzufrieden mit der Situation äußerte sich FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz. Nur so könne man Ungerechtigkeiten für Familien in Scheibenhof, Egelsee oder Krems-Süd vermeiden. Auch sie will, dass das Service der Stadt weiterhin kostenlos bleibt, aber: „Man wird die Eltern dazu bringen müssen anzugeben, ob sie ihre Kinder in den Kindergarten schicken oder nicht!“

Der Abänderungsantrag Mahrers wurde mit 18:17 knapp beschlossen. Nun muss sich Hockauf-Bartaschek bis zur Juni-Gemeinderatssitzung erneut mit dem Thema befassen und dort einen beschlussfähigen Antrag vorlegen.

ÖVP-Stadträtin Sonja Hockauf- Bartaschek: Nur ein „ Missverständnis “? Foto: MK

Die NÖN wollte von Hockauf-Bartaschek wissen, wie das mit dem „untergejubelten“ Antrag genau war. „Das ist halt so passiert“, will diese die Angelegenheit nicht den Beamten des Magistrats zuschieben. Schließlich spricht sie von einem „Missverständnis“. In einem schriftlichen Statement betont sie, dass trotz des gegen den Willen der ÖVP abgeänderten Antrags „die Thematik nun in die richtige Richtung gelenkt“ worden sei.

Schlechte Vorzeichen

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.