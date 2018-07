​​​​​​​Beim Benefizturnier im Hofbräu am Steinertor lief es anders als in Russland. Über 2.500 Euro für Kinderwelt Stiefern!

Deutschland ist nach einem 1:0-Finalsieg gegen Argentinien Weltmeister! Beim Pfitschigogerl-Turnier im Hofbräu am Steinertor lief vieles ganz anders als bei der „echten“ Fußball-WM in Russland. Und die Verantwortlichen der Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften Stiefern (SPWG oder „Kinderwelt Stiefern“) dürfen jubeln.

Top-Arbeit der ehrenamtlichen Organisatoren

Auf vier Spielfeldern – angefertigt in der Tischlerei Gottfried Wielands in Senftenberg, perfekt finalisiert in den Werkstätten der SPWG, wurde im Hofbräu am Steinertor in Krems am letzten Junitag die Fußball-WM in Russland nachgespielt. 32 Kandidaten, ein großer Teil davon Personen des öffentlichen Lebens, traten im von Erwin Kirschenhofer und seinem engagierten AMS-Team (in der Freizeit!) top organisierten und betreuten Turnier an. Die Kämpfe wurden auf Großbildleinwand auch in den Gastgarten übertragen.

Duelle mit Kämmen, Linealen und Münzen

Dabei kam es zu vielen spannenden Kämpfen auf den mit Baby-Puder besonders rutschig präparierten Feldern. Bei den jeweils fünf Minuten dauernden Duellen mit je zwei Spielern (Ein-Euro-Münzen) und einem Ball (Zwei-Cent-Münze). Enorm war die Liebe zum Detail: Jeder einzelne „Spieler“, der mit Lineal oder Kamm geschubst wurde, trug die Nationalfarben seines Landes, die Spielsaal im Hofbräu war mit Fahnen aller teilnehmenden Länder geschmückt.

Promis erwiesen sich als geschickte Spieler

Zu den Prominenten, die sich teils erstmals im beliebten traditionellen Schüler-Pausenspiel versuchten, waren Herbert Buchinger, Chef des AMS Österreich (erreichte mit Saudiarabien das Semifinale), Landesrätin Ulrike KönigsbergerLudwig (Ägypten), der scheidende AMS-NÖ-Chef Karl Fakler (Russland), Steinertor-Chef Othmar Seidl (Uruguay), Caritas-Chef Hannes Ziselsberger – landete mit der Schweiz auf Platz drei! – und Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher (Costa Rica).

Spannende Duelle auch zwischen Partnern

Im Zuge des Turniers kam es zu interessanten Paarungen. So trat im „Sozialpartner-Duell“ die Kremser AK-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner (Polen) gegen ihr Wirtschaftskammer-Pendant Herbert Aumüller (Kolumbien) an, die Caritas (Ziselsberger) matchte sich mit der Volkshilfe (Sacher). Als Kommentator begleitete Wolfgang „Malfi“ Mandl die spannenden Kämpfe und führte Interviews mit den Teilnehmern.

Vier Damen machten am Spielfeld gute Figur

Von den lediglich vier Damen, die aktiv auf den Spielfeldern zugange waren, kam Monika Forsthuber (Geschäftsführerin von ZIB-Training) mit Nigeria am weitesten – vor dem Viertelfinale war aber dann auch für sie Schluss. Durchaus Geschick bewies aber auch Maria Mandl, Personalchefin bei Metadynea, die für Japan ins Rennen ging. Spannend wurde es dann auf dem Weg Richtung Finale. Saudiarabien und die Schweiz blieben erst ganz am Schluss auf der Strecke und machten sich das Spiel um Platz drei im Elferschießen aus, in dem die Eidgenossen die Nase knapp vorne hatten.

Harry pfitschte Deutschland zum Turniersieg

Entgegen dem Spielverlauf der WM in Russland waren am Ende noch Argentinien, gespielt von Lukas Gruber vom AMS NÖ, und Deutschland, vertreten durch den Kremser Gastronomen Harald Schindlegger, übrig. In einem spannenden Kampf holte sich „Harry“ den Sieg mit einem 1:0. Was ihn nicht zuletzt deshalb überraschte, weil ihn in der Gruppenphase fast das Schicksal der „echten“ deutschen Fußballer ereilt hätte und er sich nur ganz knapp für die K.o.-Phase qualifiziert hatte.

Kinderwelt Stiefern darf am meisten jubeln

Dank der großzügigen Sponsoren gab es für die Sieger tolle Preise, unter anderem VIP-Karten für die Löwenherz-Gala im Magna Racino und Wellness-Gutscheine bei Cardea Krems. Am meisten jubeln darf aber die Kinderwelt Stiefern. Deren Chefin Elisabeth Pauli konnte am Ende des Turniers einen Scheck über 2.500 Euro in Empfang nehmen. Großzügige Spenden der Teilnehmer und Sponsoren werden diese Summe allerdings noch auf deutlich mehr als 3.000 Euro erhöhen.

Karl Fakler, „You’ll never walk alone“!

Geld kam unter anderem auch dadurch herein, dass Karl Fakler anlässlich seines Übertritts in die Pension – ihm war dieses Tunier persönlich gewidmet – eine riesige Torte in Form eines Pfitschigogerl-Spielfeldes erhalten hatte und diese stückweise gegen Spenden abgegeben wurde. Ihm zu Ehren wurde am Schluss auch Richard Rogers‘ Lied „You’ll never walk alone“ (auch als Hymne des FC Liverpool bekannt) gesungen.