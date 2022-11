Krems: Domwein "Vitus" hatte heuer Taufpaten-Duo

Dramatisch begann die Weinsegnung des diesjährigen Weinjahrgangs im Dom der Wachau. In der fast komplett abgedunkelten Pfarrkirche St. Veit entführte Christine Emberger - als innovative Touristenführerin gut bekannt - ins 12. Jahrhundert. Die dramatischen Klänge dazu kamen vom Organisten Jonas Langhammer.

Ausflug in die Stadtgeschichte

Von ihrem neugierigen Begleiter Konstantin Jimenez-Salvador befragt, eröffnete die Stadthistorikerin interessante Informationen zur Kremser Geschichte. Während König Roger II - dargestellt von Victor Jimenez-Salvador - neben dem Volksaltar thronte, konnten die Gäste dem Kartografen Al Idrisi (dargestellt von Manuel Wimmer) bei der Erstellung der ersten Karte mit der Stadt "Crembs" über die Schulter schauen und hörten über die Entstehung der Weinstadt.

Traditionen näher gebracht

Bei der Feier, die von Helmut Hutter und seinem Waldviertler Schrammeltrio (Hermann Binder, Roman Honauer und Frazz Wieczorek) musikalisch begleitet wurde, interviewte Pfarrgemeinderats-Sprecher und Domfreunde-Obmann Herwig Hauenschild Mitglieder der Hauerinnung. Von Hauervater Johann Resch, Edith Gruber und Erwin Tauchner erfuhren die Anwesenden über die Geschichte der 1447 gegründeten Vereinigung, so auch, dass der Zunftbecher und die Zunftlade (Kasse) heute im kremsmuseum aufbewahrt werden.

Hauerinnung zählt 575 Jahre

Gruber wies darauf hin, dass von den letzten zehn neuen Mitgliedern fünf Frauen waren. Sie alle müssen bei der Aufnahme den mit einem Viertelliter Wein gefüllten Becher in einem Zug leeren. Zur Information, dass die Hauerinnung Krems-Stein die älteste im gesamten deutschsprachigen Raum sei, legte Hauervater Resch schmunzelnd Wert auf eine Feststellung: "Unsere Innung ist 575 Jahre alt - und wir sind keine Gründungsmitglieder!"

Ehrung für fünf "Dombotschafter"

Für eine Ehrung ausgeschiedener langjähriger Aktivisten des Domfreunde-Vereins wurde die Veranstaltung genützt. Pfarrer Franz Richter überreichte bei der Generalversammlung 2021 ausgeschiedenen Vorstandmitgliedern als Geschenk Engelsbilder und ernannte sie zu "Dombotschaftern". Diese Ehre wurden Ex-Obmann Karl-Heinz Rinner ebenso zuteil wie seiner Gattin Elisabeth sowie Annemarie Plomer, Peter Schnaubelt und Johannes Hammer.

Aus Weingegend in Weingegend

Die Paten legten im Gespräch ihre Beziehung zum Wein dar. Der gebürtige Ungar Emmerich Garger stammt aus einer Region seines Geburtslandes, in der ebenfalls Wein gekeltert wird. Der ehemalige Direktor der Raiffeisenbank Krems meinte, es sei ihm deshalb nicht schwer gefallen, sich in den 1950er-Jahren in seiner neuen Heimat rasch gut zu verwurzeln. "Ich habe mich dann in Krems gleich bei meinen ersten Spaziergängen am Kreuzberg sehr wohlgefühlt."

"Kinder sind wie Weinbeeren!"

Susanne Smatrala, Direktorin der Mary Ward-Volksschule, vergleich die Sorge der Hauer um die Trauben mit der Sorge der Lehrer um die Kinder. "Sie sind wie die Weinbeeren - wir Pädagogen helfen bei der Pflege und bei Wachsen, manchmal müssen wir sie auch ein wenig stutzen." Am Ende aber stehe die Freude über ein gutes Ergebnis der Bemühungen. In Vertretung des Winzers der Stadtpfarre, Andreas Eder, erzählte Vinothekar Harald Dudas, dass "das vergangene Weinjahr kein einfaches" gewesen sei. Dank des enormen Einsatzes der Weinhauer sei aber "am Ende alles wunderbar" gewesen.

Kremser Wein für Mariazell?

"Es ist ungewohnt, dass einmal nicht die Kremser nach Mariazell kommen, sondern ein Mariazeller nach Krems", meinte Michael Staberl , der Superior der steirischen Wallfahrtspfarre, in Anspielung auf die jährliche Kremser Gelöbniswallfahrt in seinen Heimatort. Er steuerte eine Anekdote zur Feier bei: "1342 hat Mariazell die Erlaubnis bekommen, 40 Fass Wein aus Österreich (dem damaligen Niederösterreich, Anm.) mautfrei einzuführen." Seine Vermutung: "Vielleicht war das damals schon Kremser Wein?"

Süßer Dank für Unterstützer

Nach der Segensfeier und einem abschließenden Gebet wurden die Mitfeiernden in den Pfarrhof gebeten, wo sie mit Gulasch, Aufstrichen und natürlich Jungwein verpflegt wurden. Die Spendenfreudigkeit für den Domfreunde-Verein wurde dort von der Familie Hagmann angekurbelt, die süße Weinbeißer an die Gäste verschenkte und auch zum Kauf zur Mitnahme anbot. In der Reihe der Gäste gesehen wurden in der Kirche und im Pfarrhof unter anderem auch Dombaumeister Philipp Orange, Wallfahrtsdirektor Diakon Klaus Killer, Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Stadtchef Reinhard Resch, Vizebürgermeister Florian Kamleitner, Stadträtin Susanne Rosenkranz, ...

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.