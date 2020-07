Donau-Uni würdigt Josef Strauß mit Forschungsprojekt .

Er blieb immer der unpopulärere der beiden Brüder, und doch erlebt Josef Strauß (vulgo Strauss) mit seinen Walzern und Polkas alljährlich am Neujahrstag dank der Wiener Philharmoniker seine Wiederauferstehung neben "Walzerkönig" Johann Strauß. Am 22. Juli 1870, also genau vor 150 Jahren, verstarb der Komponist in Wien. Die Donau-Uni Krems widmet dem "Jubilar" nun ein großes Forschungsprojekt.