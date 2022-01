Auf Donaufahrt wie zur Zeit der Römer

Im Rahmen des Interreg-Projekts „Living Danube Limes“ wird ein römisches Donauschiff aus dem 4. Jahrhundert nach Christus originalgetreu nachgebaut. Ab dem zweiten Halbjahr 2022 wird es die Donau mit authentisch ausgestatteten Crews befahren. Dafür sucht das Projektteam nach abenteuerlustigen Personen, die Teil der Schiffsbesatzung werden möchten.

Die „Living Danube Connecting Cruise“ startet am 15. Juli in Ingolstadt, Deutschland, und endet im November 2022 im Donaudelta. Gefahren wird mit einem römischen Ruder- und Segelschiff aus der Spätantike mit dem Namen „Danuvia Alacris“. Das Schiff wird mit seiner Crew, die aus etwa 18 – 20 Ruderern und einem Führungsteam von vier bis fünf Personen besteht, täglich ca. 40 km zurücklegen. Die Strecken werden teils gerudert, teilweise gesegelt. Unterschiedliche Teams befahren die neun Teilstrecken. Die Besatzung (in römischer Kleidung) wechselt alle zwei Wochen. Entlang der Route gibt es bei ausgewählten Schiffsanlegestellen Feste.

„Living Danube Limes“ baut auf EU-finanzierten Vorgängerprojekten wie „Danube Limes Brand“ und „DANUrB“ auf, um mit möglichst vielen ineinandergreifenden Maßnahmen – etwa geophysikalischen Prospektionen, Virtual Reality-Rekonstruktionen, Museumskooperationen und Veranstaltungen den Donaulimes sichtbar und erlebbar zu machen.

Das Projektkonsortium von „Living Danube Limes“ umfasst 19 universitäre, staatliche und privatwirtschaftliche Projektpartner aus zehn Ländern. Dazu kommen 27 assoziierte strategische Partner aus den Bereichen Archäologie, Altertumsforschung, Technik, Architektur, Virtual Reality, Museumsbetrieb, Tourismuswirtschaft, Kulturgüterschutz und Living History. Das Projekt (Juli 2020 bis Dezember 2022) ist mit rund 3,2 Mio. Euro budgetiert und erstreckt sich von Deutschland bis nach Bulgarien und Rumänien ans Schwarze Meer.

Informationen, Anmeldung: http://www.donau-uni.ac.at/dbu/cruise2022