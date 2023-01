Krems: Drei Kilogramm schwerer Tumor erfolgreich entfernt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Ein fünfköpfiges Ärzteteam des Universitätsklinikums Krems, bestehend aus erfahrenen Urologen und Chirurgen, entfernte im Zuge einer vierstündigen Operation einen drei Kilo schweren, seltenen und besonders aggressiven Tumor.

Schmerzen gingen nicht weg

Der Patient hat die Operation gut überstanden und konnte bereits zehn Tage später das Klinikum verlassen. Es fing mit leichten Schmerzen an und ging leider nicht, wie erhofft, von alleine weg. Als der Patient zusätzlich eine Schwellung am rechten Hoden bemerkte, suchte er umgehend die urologische Ambulanz des Universitätsklinikums Krems auf.

Tumor wuchs enorm schnell

Dort erkannten die Mitarbeiter im Rahmen der urologischen Durchuntersuchung, dass in diesem Fall eine genauere Begutachtung notwendig sein werde. Oberarzt Bernhard Grubmüller veranlasste umgehend eine CT (Computer-Tomografie, Anm.) welche die Vermutung bestätigte: Ein 20 Zentimeter großer Tumor drückte Blutgefäße ab und führte so die Schwellung herbei. Da der Tumor innerhalb von nur zwei Monaten entstanden war, war klar, dass in dieser Situation schnell gehandelt werden musste.

Guter interdisziplinärer Austausch

Der interdisziplinäre Austausch funktionierte exzellent, und so konnte der Patient in Zusammenarbeit mit der klinischen Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie bereits eine Woche später operiert werden. „Ich gratuliere dem Expertenteam sehr herzlich zu dieser Leistung und freue mich, dass dem Mann auf höchstem medizinischem Niveau geholfen werden konnte", gratulierte sogar Landeshauptmann-Stv. Stephn Pernkopf den Kremsern.

Seltene, aggressive Tumor-Art

Bei dem Tumor handelte es sich um ein sogenanntes retroperitoneales Sarkom, also um einen hinter dem Bauchfell im hinteren Bauchraum gelegenen Tumor. Diese Art ist äußerst selten und sehr aggressiv, weshalb die Operation eine besondere Herausforderung für das Expertenteam darstellte. Im Zuge der Operation, bei welcher drei erfahrene Urologen und zwei erfahrene Chirurgen zusammenarbeiteten, wurden der drei Kilo schwere Tumor, sowie ein Teil des Dick- und des Dünndarmes erfolgreich entfernt.

Neue onkologische Nachsorge

Der Mann konnte bereits zehn Tage nach der Operation entlassen werden und wird nun Nachbehandlungen und regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Für genau solche Fälle wurde mit Jänner 2023 eine onkologische Nachsorgeambulanz seitens der Abteilung für Urologie im Universitätsklinikum Krems eingerichtet, welche PatientInnen donnerstags (nach telefonischer Terminvereinbarung) von 8 bis 12 Uhr aufsuchen können.

