Dritter Streich mit Stipsits: Festival jetzt an drei Tagen

Riesenfreude bei Veranstalter Othmar Seidl und seinem Team: Mit der Verpflichtung des Kabarettisten Thomas Stipsits – er wird mit den „Stinatzer Delikatessen“ ein „best of“ seiner Programme servieren – ist ein dritter Streich für das „FESTival am Steinertor“ zu Pfingsten gelungen.

Das FESTival, die Nachfolgeveranstaltung des erfolgreichen Musikfrühlings der vergangenen Jahre, wird wieder mehrere tausend Menschen auf den Südtirolerplatz locken. Der Auftritt von Pizzera & Jaus am Samstag, 27. Mai, ist seit Wochen ausverkauft. Für die Sportfreunde Stiller am Sonntag, 28. Mai, gibt es nur mehr wenige Karten.

Und am Mittwoch, 22. Februar, erfolgt der Startschuss für den Vorverkauf des Stipsits-Abends am Freitag, 26. Mai. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ab 29 Euro ist man einer von 1.400 Gästen, die in den Genuss des Programms kommen. Weitere Sitzplätze kosten 39 Euro, und die VIP-Tickets sind um 129 Euro wohlfeil. Wer live dabei sein möchte, sollte sich wohl schnell entscheiden!

Karten gibt es ab sofort auf www.ticketladen.at

