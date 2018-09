Auf einer tschechischen Internet-Seite (vergleichbar mit „willhaben.at“ oder „bazar.at“) stieß der Besitzer eines in Krems gestohlenen Bootes auf sein Eigentum. Jetzt hat er es wieder.

Motor um 17.000 Kronen angeboten ...

NÖN-Leser erinnern sich an den kuriosen Diebstahl: Dem Droßer (30) wurde Anfang Juni sein Motorboot der Marke RIO 450 Top aus einem angemieteten Platz in der Tiefgarage eines Hauses in der Neusiedlgasse in Krems entwendet (wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Das Boot war samt Anhänger und 60-PS-Außenbordmotor (Gesamtwert: 5.500 Euro) verschwunden.

Mitte August entdeckte es sein Besitzer dann überraschend im Internet. Ein Tscheche aus Mostkovice, rund 50 Kilometer nordöstlich von Brünn, bot den Motor um 17.000 Kronen (rund 2.800 Euro) zum Kauf an. Erkannt hatte der rechtmäßige Besitzer das Exemplar, bei dem es sich um keinen Originalmotor handelt, anhand einiger Bohrlöcher und abgeschürfter Stellen.

Gesamte Beute konnte sichergestellt werden

Seitens der Polizei nahm Kriminalist Harald Quixtner von der PI Krems die Ermittlungen auf und schaltete die tschechisch-österreichischen Verbindungsstellen ein. Er erwirkte letztlich, dass die tschechische Polizei die gesamte Beute vom Coup in Krems – Boot, Motor und Anhänger – sicherstellte.

Nach der Erledigung einiger bürokratischen Notwendigkeiten konnte der 30-Jährige sein Boot nun am 4. September in Tschechien abholen. Im nördlichen Nachbarland ist jetzt die lokale Polizei am Zug. Geklärt werden muss, ob es sich beim Anbieter um den Dieb oder „nur“ um einen Hehler handelt.