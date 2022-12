Abgängiger hatte Glück: 71-Jähriger nach 15 Stunden gefunden

Werbung

Riesiges Glück hatte ein 71-jähriger Egelseer, der am Abend des 23. Dezember sein Haus verlassen hatte und abgängig war. Er wurde am 24. Dezember von Helfern der Feuerwehr gefunden.

„In der Kälteperiode einige Tage zuvor hätte der Mann sicher nicht überlebt“, ist ein Feuerwehrmann froh, dass es beim Einsatz am Heiligen Abend bis zu 13 Grad warm war. Der Pensionist hatte den gemeinsamen Haushalt vermutlich infolge einer Auseinandersetzung am 23. Dezember gegen 20 Uhr verlassen. Am nächsten Tag verständigte die Gattin den Sohn, der gegen 8.30 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion Krems erstattete.

Eine Suchaktion, an der sich mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihund und Feuerwehrmitglieder der Wache Egelsee beteiligten, folgte. Die Meldung über den Abgängigen, der leider sein Handy nicht dabeihatte, grassierte bald auch über Facebook, weil die Angehörigen hofften, so zu hilfreichen Hinweisen zu gelangen.

Mann wurde in der Nähe seines Fahrzeugs gefunden

Als bereits der Hubschrauber der Polizei im Anflug war, wurde das Auto des Mannes am24. Dezember schließlich am Spiegelweg von einer Suchmannschaft im Bereich des Alauntales entdeckt.

Nur rund 150 Meter weit entfernt fanden die FF-Helfer schließlich wenig später auch den Gesuchten. Er war unverletzt, nach der Nacht im Auto bzw. im Freien aber trotz der milden Temperaturen stark unterkühlt. Vom Rettungsdienst wurde er ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

