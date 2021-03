Heinz Kremser ist vielen als ehemaliger Lehrer am Piaristengymnasium bekannt, wo er von 1973 bis 2012 unterrichtete. Künstler zu werden hatte er nie vor. Vor einigen Jahren jedoch hat ihn die Teilnahme am Bildhauerei-Symposion des „Verein Steinkunst“ in Zwettl auf den Geschmack gebracht. Seit damals ist der Autodidakt begeisterter Bildhauer.

Der Künstler kombiniert Marmor mit anderen Materialien und kreiert gerne Witziges, Tierisches oder Fantastisches. privat, privat

Inzwischen sind über 70 Arbeiten entstanden. Marmorskulpturen, die Kremser auch schon bei Ausstellungen in Krems oder Zwettl gezeigt und teilweise auch verkauft hat. „Ich habe große Freude beim Behauen von Marmor, der aus Carrara, Sölk, dem Waldviertel und dem Kärntner Krastal kommt“, schildert der Künstler, der in Krems-Egelsee lebt. Den Marmor, der das Herz jeder Arbeit bildet, kombiniert er auch mit anderen Materialien. Die Themen seiner Skulpturen sind bunt gemischt – etwa witzige Köpfe, Tiere, Fantastisches und Außerirdisches.

In der Galerie Daliko in Egelsee zeigt Kremser anlässlich seines 70. Geburtstags eine Auswahl seiner Werke, die auf Basis einer Auktion mit sehr niedrigen Rufpreisen zu erstehen sein werden. Der Künstler wird während der gesamten Öffnungszeiten anwesend sein und Besucher persönlich oder per Handy betreuen. Die Hälfte des Reinerlöses geht an „Nachbar in Not“.