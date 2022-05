Galerie Daliko und Kunstwoche „Via Lucis“: Doppeltes Jubiläum

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Auf zehn erfolgreiche Jahre blickt nicht nur die Galerie Daliko zurück, sondern auch die internationale Kunstwoche „Via Lucis“. Aus diesem Anlass ist in Egelsee bis 27. Mai die Ausstellung „Together. Via Lucis“ zu sehen.

„Together“ ist eine ehrenamtliche länderverbindende Plattform. Zu den Highlights der Aktivitäten zählt das internationale Together-Art-Symposium „Via Lucis“, das von 2012 bis 2016 im Stift Eisgarn und von 2017 bis 2021 – mit einer Corona-Pause im Jahr 2020 – in Sallingstadt stattfand. Dabei verbringt eine Gruppe internationaler Kunstschaffender eine Woche in anregender Umgebung, um die gewonnenen Impressionen in individuelle Bildsprache umzusetzen.

Für die Jubiläumsausstellung wurden diese Bilder und Skulpturen nach Egelsee gebracht, ergänzt um neuere Arbeiten, die auch zum Verkauf angeboten werden. Geöffnet von Dienstag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr, Braunsdorferstraße 12.

