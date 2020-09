Einen würdigen Abschied feierte am vergangenen Sonntag Roswitha Petz. Die 60-jährige tritt nach 24 Jahren als Pfarrerin in der Evangelischen Heilandskirche in Krems in den Ruhestand über. Petz war nicht nur als Seelsorgerin überaus engagiert. Über die Jahre unterrichtete sie an acht Kremser Schulen.

Ihrer Entpflichtung – so wird das Ende der Amtszeit bei den Protestanten genannt – wohnten auch Superintendent Lars Müller-Marienburg und Bürgermeister Reinhard Resch bei. Letzterer verlieh Petz zum Abschied die Goldene Ehrennadel der Stadt.

Die scheidende Priesterin war ob der Würdigungen gerührt: „Schöner hätte es nicht sein können. Ich habe das Gefühl bekommen, hier nicht unnütz gewesen zu sein.“ Petz zieht es nun wieder in ihre burgenländische Heimat. Ihr Nachfolger in der Heilandskirche wird Hans-Jörg Kreil. Die Amtseinführung ist für Oktober geplant.