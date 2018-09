Mit drei Vorstellungen (täglich um 16 Uhr) gastiert der Circus Pikard am Wochenende (Freitag, 21. 9., bis Sonntag, 23. 9.) in Krems-Lerchenfeld.

So wie die Fans können die Mitglieder des Familiencircus Pikard gar nicht genug bekommen vom Zauber der Manege. Daher lautet die Frage heuer: „Darf‘s ein bisserl mehr sein?“ „Wir sind sicher, dass unsere Zuschauer diese Frage genau wie wir aus vollem Herzen bejahen. So bieten wir heuer noch sensationellere Akrobatik, noch beeindruckendere Kostüme, noch lustigere Comedy-Einlagen – für noch mehr Freude bei unseren Zuschauern“, betont Direktor Alexander Schneller. „Der Circus Pikard ist sehr stolz darauf, bereits seit 29 Jahren den Menschen in Niederösterreich beste Unterhaltung zu präsentieren.“ Highlights sind Antipodistik-Darbietungen (Romana Schneller), Jonglagen (Alexander Schneller und Eddy Carello) sowie Maria Gschwandtner als „Schlangenmensch“.

Informationen und Kartenbestellungen: 0664/9028429. www.circus-pikard.at.