Seit Ende Mai 2019 ist der obere Stadtgraben für den Verkehr gesperrt. Grund ist eine private Baustelle, für die immer weniger Leute Verständnis zeigen. Eine davon ist Elisabeth Hauptmann. Sie lebt in der Stöhrgasse, die als Umleitungsstrecke vom ruhigen Seitenarm in die Altstadt zur Hauptverkehrsader geworden ist. Wer etwa zum Piaristengymnasium oder den Mary-Ward-Schulen will, muss durch die Stöhrgasse.

„Ich wohne direkt an der Stelle, wo es so eng ist. Die Autos fahren im Sekundentakt und oft zu schnell vorbei. Ich kann in der Früh nicht mehr das Fenster aufmachen, weil ich die Abgase im Haus habe“, klagt Hauptmann. Ihre große Befürchtung: eine abermalige Verlängerung der Baustellengenehmigung. „Ich habe gehört, dass es jetzt bis Ende August dauert.“ Man erinnere sich: Ursprünglich war eine Straßensperre bis Ende des Jahres 2019 vereinbart, ehe der Magistrat einer Verlängerung bis Ende Juni 2020 zustimmte.

Dass es jetzt noch einmal länger dauern könnte, zeichnet sich aber laut Leopold Rohrhofer von der Straßenpolizei nicht ab: „Bis dato ist mir das nicht bekannt. Es steht natürlich der Baufirma frei, Derartiges zu beantragen, was aber nicht bedeutet, dass hierfür auch eine Genehmigung erteilt wird.“ Dass in der Stöhrgasse tatsächlich das Geschwindigkeitslimit von 30 km/h regelmäßig übertreten wird, glaubt Rohrhofer übrigens nicht. „Mit Frau Hauptmann sollten einmal Fahrversuche zur Erreichung der von ihr dargestellten Geschwindigkeiten durchgeführt werden, dann schauen wir einmal ...“