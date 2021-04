Mit dem neuesten Produkt, dem Weingartenpfahl leova® SMART, hat die voestalpine Krems einen Hit gelandet. Dank Hightech ist der Winzer stets exakt über die aktuelle Lage im Weingarten informiert.

Das Produkt der Kremser, eines Tochterunternehmens der Metal Forming Division der voestalpine AG, kann mithilfe einer integrierten Sensorik das Mikroklima messen, vor Frost warnen und über Niederschlag und Pflanzenkrankheiten informieren – und das dort, wo es am wichtigsten ist, an Ort und Stelle im Wein- oder Obstgarten.

Der intelligente Weinpfahl ist die Weiterentwicklung des besonders robusten Stahlpfahls aus Krems, der bereits seit Jahrzehnten erfolgreich von österreichischen Wein- und Obstbauern in Österreich sowie in Ungarn, Schweiz, Tschechien und in Rumänien eingesetzt wird.

„Mit der digitalen Erweiterung der leova-Produktfamilie reagieren wir auf zunehmende Herausforderungen angesichts des Klimawandels“, so Peter Schwab, Leiter der Metal Forming Division. Ernteausfälle durch Spätfrost verursachen allein im österreichischen Wein- und Obstbau jährlich Kosten im oberen zweistelligen Millionenbereich. Daten des leova® SMART liefern die Basis für Vorhersagemodelle und Anwendungsfälle. Wettervorhersage, Frostwarnung und Prognosemodelle für Pflanzenkrankheiten können via App am Smartphone eingesehen werden.