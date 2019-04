Bei der Verleihung des Energy Globe Awards, der jährlich herausragende, nachhaltige Projekte mit Fokus auf Ressourcenschonung und Energieeffizienz auszeichnet, räumte der Kremser Unternehmer Gerhard Brandner mit zwei Nominierungen und einem Sieg groß ab.

Nominiert war das BiOxi-Verfahren zur mikrobiologischen Säuberung von Luft. Nominiert und mit dem Hauptpreis in der Kategorie Wasser bedacht wurde das BMB-Verfahren der gleichnamigen Gebäudehygiene-Firma, an der Brandner beteiligt ist. Dieses Verfahren extrahiert aus sämtlichen Materialien Mikroorganismen (Schimmel, …), so auch in Brunnenanlagen und wasserführenden Systemen. Damit ist weltweit die Sanierung bzw. der nachhaltige Schutz von Brunnen möglich.

Gerhard Brandner, der in Droß wohnt, war Fleischermeister und wechselte nach Zusatzausbildungen in die hygienische Betreuung von Lebensmittelproduzenten (Planung und Errichtung von Reinigungsanlagen). 2015 entwickelte der Unternehmer (Brandner Hygiene) ein dreistufiges, weltweit einzigartiges Verfahren zur rückstandslosen Entfernung von Schimmel aus Wänden. Gemeinsam mit Peter Medinac und Manfred Belik gründete er die BMB Gebäudehygiene GmbH, die im Businesspark Eybl beheimatet ist.

Innovative Produkte vor dem Durchbruch?

Mit dem weltweit geschützten Lufthygieneverfahren wurde Brandner 2018 mit dem German Innovation Award ausgezeichnet. „Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass es möglich ist, ,Chemie‘ mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu verbinden“, freut er sich über die neuerliche Anerkennung. Eine Kooperaton mit dem Facility-Unternehmen Simaček (in sechs europäischen Ländern tätig) und den Vertrieb des „Anti-Schimmel-Produkts“ BiOxi über Teleshopping könnte der Durchbruch bevorstehen.