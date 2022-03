Erfolg bei Gesangswettbewerb: Zwei erste Plätze für Anna-Maria

Als strahlende Siegerin ging die Kremserin Anna-Maria Mayrhofer beim „Angel Voice Belgrad International Music Festival“ hervor: Mit den Adele-Songs „Don’t you remember“ und „Easy on Me“ gewann sie in der Kategorie „World Hit“.

Auch dieses Mal fand der Wettbewerb online statt. Insgesamt waren 300 Teilnehmer angetreten. „Sehr spannend bei diesem Wettbewerb war, dass für eine Teilnahme eine Platzierung bei einem anderen internationalen Wettbewerb notwendig war. Deshalb war das Niveau sehr hoch“, freute sich die Jugendliche, die das Piaristengymnasium besucht und Schülerin von Doris Bogner an der Musikschule Krems ist.

Erst im Dezember gewann Anna-Maria, die auch Querflöte lernt und bereits mehrmals erfolgreich am Wettbewerb „prima la musica“ teilgenommen hat, einen 1. Preis beim „Christmas Voices Malta International Pop Music Festival“.

