Erwin Pröll auf Schul-Besuch

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„War es Ihr Traumberuf, Landeshauptmann zu werden?“ und „Was war Ihre wichtigste Entscheidung?“ Diese und ähnliche Fragen beantwortete Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll bei einem Besuch in der „International School Krems“.

Die 4. Klasse der Privatvolksschule beschäftigt sich derzeit im Sachunterricht mit dem Thema „100 Jahre NÖ“ und lernte im Vorfeld gemeinsam mit Schulleiterin und Klassenlehrerin Petra Wolfsberger, wie Niederösterreich regiert und verwaltet wird. Die Kinder durften dann persönliche Fragen an Pröll richten, die sie auf Kärtchen geschrieben hatten und präsentierten.

Die wohl brennendste Frage wurde anlässlich des Ukraine-Krieges gestellt und lautete: „Wie sicher ist es in Niederösterreich?“ Prölls Antwort, dass die Bevölkerung in Österreich sehr sicher vor einem Krieg sei, beruhigte die Schüler. Besonders spannend fanden die Kinder Prölls Berichte über das Hochwasser im Jahr 2002 und die Tatsache, dass er sich noch sehr gut an den Einmarsch Russlands in der damaligen Tschechoslowakei 1968 erinnern kann.

Viele der Antworten fließen nun in Texte für den Kreativwettbewerb „100 Jahre NÖ“ ein, an dem die Schüler im April teilnehmen werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.