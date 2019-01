Religion oder lieber eine Freistunde? „Schüler vor eine solche Wahl zu stellen ist nicht fair“, findet Bärbel Jungmeier. Die Direktorin des Piaristengymnasiums und evangelische Religionslehrerin begrüßt daher den von Bildungsminister Heinz Faßmann geplanten verpflichtenden Ethik-Unterricht für die, die sich von Religion abmelden.

Konfessionellen Religionsunterricht nicht in Hinterhöfe verdrängen

Auch aus Sicht ihres katholischen Kollegen Josef Kirchner, der jetzt als Schulamtsleiter der Diözese St. Pölten für rund 700 römisch-katholische Religionslehrer verantwortlich ist, geht damit ein jahrelanger Wunsch vieler Kollegen und ein zehnjähriger Wunsch der Bischofskonferenz in Erfüllung: „Es ist uns wirklich ein Anliegen, dass alle Schüler eine gute religiös-sittlich-ethische Ausbildung erhalten.“ Dass die Gesellschaft über ihre gemeinsamen Werte nachdenkt, sei auch angesichts der Migration eine Herausforderung, der man sich stellen muss, meint Kirchner.

Muslimische Schüler besuchen allerdings meist den islamischen Religionsunterricht, der an vielen Schulen in Krems angeboten wird. Wäre zur Vermittlung gemeinsamer Werte nicht ein gemeinsamer Ethik-Unterricht für alle besser geeignet? Nein, man dürfe konfessionellen Religionsunterricht nicht von den Schulen in Hinterhöfe verdrängen, warnt Kirchner: „Der Religionsunterricht soll an den öffentlichen Schulen verankert bleiben, weil er sich dann ins Wertesystem des Bildungssystems einordnet und von der Gesellschaft beobachtbar ist.“

Gespräch, Diskussion sowie kritisches Denken und das Abwägen unterschiedlicher Argumente sind zentrale Elemente des Ethik-Unterrichts. | Jacob Lund/Shutterstock.com

Die einzige Schule in Krems, an der Ethik im Schulversuch bereits angeboten wird, ist die HAK/HAS. Seit 2011 müssen alle Schüler der 1. und 2. Klassen, die sich vom Religionsunterricht abmelden, das Schulfach Ethik besuchen. Derzeit sind das insgesamt 15 aus den 1. Klassen und 9 aus den 2. Klassen.

Es zeige sich, „dass die Jugendlichen den konfessionellen Religionsunterricht vorziehen“, berichtet HAK/HAS-Direktor Gernot Hainzl und fügt hinzu: „Der verpflichtende Ethikunterricht, als Alternative zum Kaffeehaus, trägt sicher dazu bei.“

Themen wie Fake- News, Mobbing oder Menschenrechte

Besucht wird das Fach Ethik an der HAK/HAS überwiegend von Schülern ohne Bekenntnis, unterrichtet wird es derzeit von Christian Matern, der auch katholischer Religionslehrer ist. Er behandelt Themen wie Fake- News, Mobbing oder Menschenrechte und möchte nicht nur theoretisches Wissen, sondern Entscheidungskompetenz zu Werte-Fragen vermitteln. „Die Schüler nehmen es sehr positiv auf und beteiligen sich gut“, zeigt er sich zufrieden.

Die Zahl der Schüler, die sich in Krems vom Religionsunterricht abmelden, schwankt dem Vernehmen nach von Klasse zu Klasse, ist in der Oberstufe höher als in der Unterstufe und hängt auch vom Lehrer ab. „Aber wir haben auch super Religionslehrer“, meint Avelina Stefanie Gut (17), stellvertretende Schulsprecherin des Piaristengymnasiums Krems, „vielen, die sich abmelden, geht es schon um die Freistunde.“

„Bei uns in der Schule melden sich relativ viele vom Religionsunterricht ab“, erzählt Lisa Stummer (16), Schulsprecherin des BORG Krems. Das liege aber nicht nur an der Verlockung der Freistunden, sondern auch an Religions-Skepsis: „Viele gehören gar keiner Religion mehr an, und im Religionsunterricht wird doch viel mit der Bibel gearbeitet.“ Das Schulfach Ethik sieht sie positiv: „Ich glaube, dass Ethik-Unterricht ziemlich gut wäre, und ich kenne nur Leute, die das unterstützen würden.“