Was hinter einem nächtlichen Vorfall in einer Wohnung im Stadtteil Weinzierl samt Polizeieinsatz stand, stellte sich erst später heraus: Die Abrechnung einer Frau (43) mit ihrem Ex-Freund, einem Asylwerber (32) aus Afghanistan.

Eine Nachbarin hatte bei der Polizei am 20. November gegen 22.30 Uhr einen Streit angezeigt. Wie sich später herausstellen sollte, hatte die Mieterin ihren ehemaligen Geliebten, der jetzt in Langenlois wohnt, in die Wohnung gelockt. Dort warteten schon ihr Vater und ein Cousin und verpassten dem Mann eine Abreibung. Dass alle Beteiligten bis zu 1,6 Promille Alkohol im Blut hatten, verbesserte die Lage nicht gerade.

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Langenloiser aus der Wohnung gewiesen, widersetzte sich allerdings der Polizei und attackierte die Beamten mit den Fäusten. Auf der Straße kam es zu einer regelrechten Rauferei, die für den Mann in der Arrestzelle endete.

Woher stammt die Gehirnerschütterung?

Als der Afghane in der Früh über Kopfschmerzen klagte, kam er ins Spital, wo eine Gehirnerschütterung festgestellt wurde. Jetzt wird ermittelt, woher die Verletzung stammt. Die Staatsanwaltschaft bereitet Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Ordnungsstörung und Lärmerregung vor. Aber auch die „Ex“ und ihre Angehörigen müssen sich auf Fragen gefasst machen.