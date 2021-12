„Falle“ am Radweg Ringstraße beseitigt

Zahlreiche Unfälle, bei denen Radfahrer zu Sturz kamen und teils schwer verletzt wurden, brachten dem rund 15 Meter langen Abschnitt des neuen Radwegs auf der Ringstraße im Bereich der Kreuzung mit der Gartenaugasse den Ruf einer „Falle“ ein.

Sanierungsmaßnahme nach langer Wartezeit

Die Sanierung durch Entfernung der Längskante zwischen Radweg und Fahrbahn ließ lange auf sich warten, in der Vorwoche war es endlich soweit. Was die Korrektur des Bereichs betrifft, ist man sich seitens der Stadt Krems keines Fehlers bewusst. „Die Planung und Ausführung der Ringstraßensanierung ist vorschriftsmäßig erfolgt, und der bisherige Projektverlauf ist sehr zufriedenstellend“, heißt es auf NÖN-Anfrage aus der Magistratsdirektion. Ein Schuldeingeständnis gibt es nicht. „In diesem Bereich kam es zu Fahrradunfällen – eindeutig zurückzuführen auf regelwidriges Verhalten von den verunfallten Radfahrern“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Dass die Arbeiten in Zusammenhang mit der Schmerzengeldforderung eines verunglückten Pedalritters und einer deshalb drohenden Klage stehe, wird bestritten. „Die Maßnahme ist eine rein freiwillige.“

Fest steht jedenfalls, was den Steuerzahler die Adaptierung kostet. Nach Auskunft der Stadt Krems wurden hier nun „rund 7.000 Euro“ verbaut.