Die lustige und kreative Estin, die weiter ihre bisherige Schule besuchen möchte, liebt kreative Betätigung (Glückwunschkarten), mag Volleyball, Fußball und Volkstanz.

Für sie sucht die Organisation YFU (Youth for Unterstanding) dringend eine neue Gastfamilie in Krems oder Umgebung. Wer helfen kann, meldet sich per Mail an info@yfu.at oder telefonisch unter 01/8901506 bei Annika Tapler.