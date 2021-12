Federspiel: Abschied von der Konzert-Bühne

Eine der erfolgreichsten Bands mit Kremser Wurzeln wird bald ohne die beiden Kremser Bandmitglieder auf der Bühne stehen: Matthias Werner und Ayac Iuan Jiménez Salvador verlassen mit Jahresende das siebenköpfige Bläser-Ensemble Federspiel.

Geplant ist eine Bühnenpause für ein Programm, also etwa vier Jahre, danach werde man weitersehen, erklärt Werner, der sich voll dem Komponieren widmen möchte und neben anderen Projekten auch weiter für Federspiel schreiben wird. Der aus Mautern stammende Jiménez Salvador möchte seine Studien in Biologie und Naturschutz fortsetzen.

Eine Gelegenheit, die beiden noch einmal live mit Federspiel zu erleben, gibt es am Donnerstag, 16. Dezember, 19 Uhr, bei einem Weihnachtskonzert im Kloster Und. Natürlich nur, wenn der Lockdown wirklich am 12. Dezember endet. „Es wäre unser letztes Krems-Konzert und Ayac und mir sehr wichtig – weil wir Federspiel hier gegründet haben und weil viele Verwandte und Bekannte dabei wären“, so Werner. www.koechelgesellschaft.at