Kremser Traditionsbetrieb „Alte Post“ in der Oberen Landstraße verkauft. Immobilienentwickler möchte Wohnungen in dem historischen Gebäude schaffen. So lautete sinngemäß die Botschaft, die ein (vermutlich nicht real existierender) Lutz Pleschberger in der Vorwoche via Facebook verbreitete.

Gedankenlos von vielen Usern geteilt, wurde die Meldung zur Lawine. Doch sie wurde dadurch nicht richtiger. „Sie stimmt nicht“, bekräftigt Seniorchefin Elisabeth Brunner (68) im NÖN-Gespräch einmal mehr die schon vorher erfolgten Dementis. „Diesen Herrn Fleschberger gibt es gar nicht.“

Elisabeth Brunner von der „Alten Post“ bleibt trotz der Falschmeldung zu Scherzen aufgelegt: „Wir haben ein Angebot über zehn Millionen. Wenn Sie mehr bieten, gerne!“ Franz Aschauer, Johannes Lechner

Rasch machten Gerüchte rund um den Verkauf die Runde. So habe Hofbräu-Besitzer Othmar Seidl zugeschlagen und zehn Millionen für den Betrieb geboten. Brunner kann darüber nur lachen. „Ich habe Anrufern gesagt: Wir haben ein gutes Angebot. Wenn Sie mehr bieten, gerne!“ Eine Schädigung ihres Geschäfts kann Brunner durch den Sturm im Wasserglas im Internet zum Glück nicht feststellen. „Es sind sogar Leute gekommen, die noch nie da waren und neugierig waren. Auf das Geschäft hat sich das nicht ausgewirkt.“

Derzeit führt Brunners Sohn Karl das 1921 etablierte Gasthaus samt Hotelbetrieb mit 38 Betten in Toplage in dritter Generation.