Viele Funktionäre der SPÖ beteiligten sich heuer - aufgeteilt auf ihre Stadtteile und auf verschiedene mitwirkende Gruppen und Vereine - am Stadtreinigungstag der Stadt Krems. So auch die SPÖ Stein, die natürlich vorrangig in Stein mithalf. Der Vorsitzende der SPÖ Stein, Gemeinderat Alfred Friedl, schloss sich dem Kremser Turnverein an, der sich im östlichen Teil von Stein und am Goldberg nützlich machte und viele Säcke mit aufgesammeltem Müll füllen konnte.