Blau für Grün: Mit der Initiative für eine Begrünung des Dachs der zur Sanierung anstehenden Kremser Sporthalle holte sich die FPÖ in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Abfuhr.

Per Dringlichkeitsantrag wollte die FPÖ-Fraktion ihre Initiative in die Sitzung bringen. Wie Gemeinderat Christoph Hofbauer ausführte, sei eine Begrünung des 2.400 m² großen Hauptdaches und der 750 m² umfassenden Nebendächer eine Chance für einen Beitrag gegen den Klimawandel. „Der Klimawandel war auch Thema bei der Zukunftskonferenz letzten Freitag. Hier wurde von den fach- und sachkundigen Referenten der Donau-Uni Krems über Möglichkeiten berichtet, wie man dem Klimawandel entgegenwirken kann“, so Hofbauer. „Eine der vorgestellten Maßnahmen war es, bestehende Flachdächer mit einer extensiven Begrünung zu ertüchtigen.“

Sanierung wäre Chance für Grün-Maßnahmen

Da die Sanierung der Halle ohnehin für diesen Sommer geplant sei, könne die Stadt mit einer solchen Maßnahme ihrer Rolle als „Klima-Energie-Modellregion“ (KEM) gerecht werden und zudem als „Vorreiter und Musterbeispiel für die Kremser Bürger“ fungieren.

Zuerst müsse, so die FPÖ-Forderung, eine Untersuchung in Auftrag gegeben werden, ob das Flachdach des Gebäudes statisch dafür geeignet sei, das Gewicht einer Begrünung tragen zu können. Bei den derzeit gekiesten Nebengebäuden sei dies auf jeden Fall gegeben.

Die Stimmenmehrheit von ÖVP und SPÖ (gegen die FPÖ und die drei Kleinstfraktionen KLS, Grüne und PROKS) machte den Antrag zunichte.

Wie SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch in einer Anmerkung festhielt, sei im Zuge der Sanierungsmaßnahmen jedoch ohnehin geplant, das Dach für eine Photovoltaikanlage zu nutzen.