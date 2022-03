FPÖ-Mann bleibt bei Kritik: „Persil-Schein“ für Park-Verordnung

Das Land NÖ stellte sich in einem Schreiben, das Bürgermeister Reinhard Resch im Gemeinderat verlas, hinter die Regelung der Stadt. Die Befürworter sehen es als Bestätigung und „Persil-Schein“.

Im Antwortschreiben der von Zöhrer ausgelösten Prüfung – das Land nennt sie „Anzeige“ – heißt es wörtlich: „Da eine eindeutige Rechtswidrigkeit im Rahmen der Verordnungs-Prüfung nicht festgestellt werden konnte, besteht für die Aufsichtsbehörde keine Veranlassung, die Verordnung bzw. Teile davon aufzuheben.“ Resch: „Soweit die Botschaft des Landes. Und meine Botschaft ist: Die Behörden haben hier gut gearbeitet.“ Die rechtlichen Bedenken zum Beschluss des Gemeinderats vom 15. Dezember 2021 sind für den Stadtchef damit ausgeräumt.

Zöhrer will sich damit jedoch nicht zufriedengeben und sieht sich „als Skandalierer abgestempelt“. Die Formulierung, dass „beim nächsten Mal eine Klarstellung erfolgen sollte“, bestätige seine Ansicht. Dass die „Rechtswidrigkeit nicht eindeutig genug“ sei, bedeute nicht, dass die rechtlichen Bedenken unbegründet seien.

Bei der Pauschalierung der Parkgebühr für handwerkliche Betriebe in der Blauen Zone sei derzeit noch nicht klar, was eigentlich vollzogen werde. Denn die vollziehenden Organe (Parkwächter) hätten sich laut Land NÖ an das Gesetz, nicht an den Verordnungstext zu halten, „bis er von einer neuen Verordnung klargestellt wird“.

