Frau an Museums-Wiege

Mit der Ausstellung „Der Wein ist schon reif in der Schale“ der aus Tokio stammenden, in Wien und Linz wirkenden Künstlerin Haruko Maeda startet das museumkrems am 26. März in die Jubiläumssaison. Vor 130 Jahren wurde das Museum gegründet.

Eine wichtige Rolle spielte in den ersten Jahren auch eine Frau: Theresia Rotter, eine Kremser Bürgerstochter, hatte als erste Kustodin des Museums wesentlichen Anteil am Aufbau der Sammlungen. 1922 war sie dann die erste Frau, die mit der Kremser Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet wurde.

Den Grundstein für die Einrichtung hatte der Kremser Stadtpfarrer Anton Kerschbaumer, der auch erster Obmann war, gelegt. Er bewirkte, dass das heutige museumkrems , das im Magistrat bald aus allen Nähten platzte, in den historischen Mauern des Dominikanerkomplexes (ehemaliges Kloster) seine Heimat fand. Die feierliche Eröffnung fand am 4. Oktober 1991 statt. Mit diesem Termin schlug die Kremser Kultureinrichtung sogar das Kunsthistorische Museum um fast zwei Wochen …

Zahlreiche Umgestaltungen und Erweiterungen prägten die folgenden Jahre. Ab 1928 gab es das Erste österreichische Weinbaumuseum im Kreuzgang. 1940 profitierte das Haus von der Enteignung des Stiftes Göttweig durch die Nazis. 1971 fand die große Schau „1.000 Jahre Kunst in Krems“ hier statt, das Weinbaumuseum erfuhr seine Wiedereröffnung.

Heute präsentiert die 2011 in museumkrems umbenannte Einrichtung ihre in 130 Jahren gewachsenen Sammlungsbestände in zweitgemäßer Weise.

(Quelle: krems Stadtjournal)

Haruko Maeda: „Der Wein ist schon reif in der Schale“ – Ein Blick in die Sammlungen (geöffnet bis 1. November); Eröffnung: Sa, 26. März, 11 Uhr

Weitere Ausstellungen im Jubiläumsjahr 2022:

Kremser Ansichten. Rudolf Weber zum 150. Geburtstag (ab 25. März)

Leo Zogmayer: Die Planeten – Schenkung Pierre N. Rossier (ab 15. Mai) www.museumkrems.at

