An der frischen Luft lernt es sich leichter, und auch das Coronavirus hat deutlich schlechtere Karten: An der HAK/HAS Krems ist vor Kurzem eine solche Klasse eröffnet worden. 30 hochwertige Arbeitsplätze stehen zur ständigen Verfügung – und zwar im Freien, mit Blick über die Dächer von Krems, im Schatten des alten Baumbestandes und mit WLAN ausgestattet.

„Ganz den Corona-Vorgaben entsprechend, findet der Unterricht so häufig wie möglich im Freien statt. So wird die Gesundheit der Schüler gefördert, Viren erleben schlechte Zeiten, und alle haben Freude am luftigen Unterricht“, erklärt HAK/HAS--Schulleiterin Ruth Mayr-Messerer. Durch die hochwertige IT-Ausstattung und die digitale Ausrichtung der Schule könne tatsächlich jeder Unterrichtsgegenstand im Freien abgehalten werden, betont Mayr-Messerer: „Ich freue mich, dass die Freiluftklasse so gut ankommt und wir auf diese Weise einen weiteren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können.“

Auch an der Volksschule Rehberg kann jetzt Unterricht im Freien stattfinden, und zwar dank neuer Bänke, die vom Elternverein gesponsert wurden. Schauplatz des Freiluft-Unterrichts ist hier der Sportplatz der Schule. Die Kinder der 2. Klasse probierten die neuen Bänke bei einem „Lese-Picknick“ aus.