Fremdsprachen-Wettbewerb: Landessieg für Piaristin

Werbung

Glänzende Latein-Ergebnisse erzielte das Piaristengymnasium Krems beim Fremdsprachenwettbewerb der Bildungsdirektion NÖ: Theresa Fichtenbauer aus der 7G-Klasse konnte in der Kategorie „Latein lang“ den 1. Platz und somit den Landessieg erringen.

Erfolgreich aus der Abordnung der besten Lateiner der Kremser Piaristen war auch Leonhard Pauker aus der 5G: Er erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Übergangslektüre“.

In Englisch konnten die HTL und die HLF Krems punkten: Hannes Rauscher sicherte sich einen 3. Platz in der Kategorie „Englisch HTL“, und Elisabeth Danzinger von der Tourismusschule holte sich den 3. Platz in „Englisch BMS“.

Der Fremdsprachenwettbewerb der Bildungsdirektion wurde heuer online durchgeführt. Insgesamt nahmen rund 300 Schüler in 21 Kategorien teil. Geehrt wurden jeweils die ersten drei.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.