Freunde wurden zu Lebensrettern in Sauna

Schwerwiegende Folgen eines Notfalles in der Sauna des Fitness- und Squash-Centers (An der Schütt) wendeten Helfer ab, die bei einem Notfall rasch eingriffen.

Karl-Heinz Beyer, 78, war vermutlich beim Herabsteigen von den Sitzflächen in der dortigen Sauna am 3. November unglücklich ausgerutscht und bewusstlos am Boden liegen geblieben. Zufällig kamen kurz danach zwei Freunde, Armin Blüml und Christian Wimmer (einst Sanitäter beim RK Krems), in die Sauna. Sofort leisteten sie Erste Hilfe und wiesen eine Mitarbeiterin an, die Rettung zu rufen.

Blüml, im Hauptberuf beim AMS tätig: „Wir haben den Herrn hinausgetragen. Er war ansprechbar, aber verwirrt. Das ist dann von Minute zu Minute besser geworden.“ Wimmer, der Haustechnik-Chef im Spital ist, und regelmäßig mit Blüml Squash spielt: „Der Mann dürfte zusammengebrochen sein. Wir haben ihn reglos gefunden, er ist draußen wieder zu sich gekommen, und wir konnten die ganze Zeit mit ihm reden.“

Sanitäter des von Sabrina Hinteregger, einer Mitarbeiterin des Centers, alarmierten Roten Kreuzes leisteten Hilfe. Nur kurze Zeit später konnte die Gattin des Opfers des Zwischenfalls ihren Mann wieder zu sich nach Hause holen. Beyer: „Es geht mir wieder gut, und ich bin meinen beherzten Helfern sehr dankbar!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.