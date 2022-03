Frischer Wind in alten Mauern: „Alte Post“ vor dem Neustart

Werbung

Frischer Wind in alten Mauern: Ab dem 14. April nimmt Othmar Seidls Firma FEST den Gasthof „Zur Alten Post“ in der oberen Landstraße wieder in Betrieb.

Bis dahin wird das Haus noch auf Hochglanz gebracht. „Wir hoffen, dass Ende 2022 alle Pläne abgestimmt und genehmigt sind und werden dann unser Konzept umsetzen“, erklärt Seidl. „Für mich steht nicht nur das Gebäude, sondern auch die Nutzung unter Schutz.“ Versprochen ist, dass das Flair des Hauses bewahrt werden soll. „Das muss bleiben, aber natürlich braucht es eine neue Qualität.

Freude herrscht, weil es gelungen ist, mit Martin Hahn einen Küchenchef an Bord zu holen, der in führenden Gastronomiebetrieben Erfahrungen sammeln konnte.

Großveranstaltung als Paukenschlag zum Auftakt

Mit einem Paukenschlag wird am Samstag, 23. April, die neue Ära des Hauses eingeläutet. Schauspieler Hans Sigl („Bergdoktor“) wird bei der Weintaufe dreier Jahrgangsweine aus der Bar Leopold als Pate fungieren. Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler wird ebenso wie Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll bei der von Barbara Stöckl moderierten offiziellen Schlüsselübergabe der Familie Brunner an die Familie Seidl Zeuge sein. Taufpate Sigl wird lesen, die Musik kommt unter anderem von Wolfgang Friedrichs New Orleans Dixieland Band und der Formation Veltliner Blech. Überraschungen wird es laut Seidl zusätzlich geben.

Tickets für das Event sind ab sofort im Café Wohnzimmer (im EKZ Steinertor) und bei Seidls FEST Gesellschaft (Südtirolerplatz 2, 1. Stock) erhältlich. Um 39 Euro ist man beim Essen und Trinken mit dabei und unterstützt zusätzlich einen guten Zweck. Seidl: „Sämtliche Einnahmen gehen an die Organisation ,Hilfe im eigenen Land‘. Und wir werden den Erlös des Abends verdoppeln!“

Infos: http://www.leopold-weinbar.at

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.