Er habe sich überall sperren lassen, und er könne keine Kredite mehr abschließen, schilderte der 24-Jährige aus dem Bezirk Krems vor Gericht. Und er versicherte: „Spielen geht nicht mehr.“ Er sei der Spielsucht verfallen, bekannte er, und er gab auch zu, bei Spielverlusten aus Frust zum Feuerzeug gegriffen und Müllcontainer angezündet zu haben.

Im März vergangenen Jahres habe er im Stadtgebiet von Krems insgesamt vier Müllbehälter angezündet. Nach einem halben Jahr habe er dann am 27. September 2020 erneut zugeschlagen, bekannte er. Er habe einen Müllcontainer einer Müllinsel beim Schnitzelparadies in Gneixendorf abgefackelt, schilderte er. Leugnen war auch sinnlos, denn Videoaufnahmen zeigten ihn in Aktion. Der da entstandene Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro, den der 24-Jährige berappen muss.

Der bislang unbescholtene Angestellte wurde wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe und einer unbedingten Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Weiters wurde ihm von der Richterin die Weisung erteilt, dass er sich einer Psychotherapie unterziehen muss.