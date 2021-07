Bei der Kür der besten Lokale fuhr das Lokal - es gehört zu Harald "Harry" Schindleggers Gastrotainment - einen vollen Erfolg ein.

Top-Bierlokale sind gesucht

Seit nunmehr 22 Jahren kürt Bierpapst Conrad Seidl im „Bier Guide“ Lokale und Biere in ganz Österreich – bis zu fünf Krügel kann ein Betrieb dabei ergattern. Diese erzielt das Schmid’s in Krems mit seiner internationalen Auswahl an Craftbeer seit seiner Eröffnung und reiht sich damit unter die besten Bierlokale Niederösterreichs.

90 Biere stehen zur Wahl

Diesen Rang konnte es auch heuer verteidigen. Neben der großen Auswahl an rund 90 internationalen Bieren, besticht das Gasthaus vor allem durch seine fachkundige Beratung. Als eines von nur drei Lokalen in Niederösterreich erlangte es im aktuellen „Bier Guide“ mit fünf Krügerl die Höchstwertung, wie bei der offiziellen Präsentation der 22. Ausgabe des „Bier Guides“ bekannt wurde.

Beste Beratung gewürdigt

Neben der umfangreichen und modernen Bierauswahl, der gemütlich-individuellen Atmosphäre und dem gut sortieren Bierkeller, wird insbesondere das Know-how des Personals im Schmid’s hervorgehoben. „An den Abenden ist die Beratung zum Beer- and Food-Pairing von hohem Bierwissen geprägt. Hervorzuheben ist auch die gut gestaltete Bierkarte – die Flaschenbiere finden sich in der hauseigenen Biergreißlerei, einem historischen Keller, in dem die Biere zum Mitnehmen angeboten werden“, heißt es in der Beschreibung auf der Webseite des „Bier Guides“.

"Sind auf dem richtigen Weg!"

„Im Schmid’s bieten wir eine ausgewogene Vielfalt an internationalen Bieren und beraten unsere Gäste gerne bei er Auswahl. Bei uns können sie über den Tellerrand schauen und Neues entdecken. Die Auszeichnung mit fünf Krügerln zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind“, sagt Restaurantleiterin Daniela Winter.

Restaurantleiterin Daniela Winter freut sich mit ihrem Team über die tolle Bewertung des "Schmid's". Usercontent, Schmid's Krems

Beliebt: Bier zum Mitnehmen

Selbst der Lockdown konnte das Schmid’s nicht von seiner Mission, Bierliebhaber mit internationalem Biergenuss zu versorgen, abhalten: Im eigens kreierten Online-Shop mit Abholung und Lieferung finden sich neben Burger, Bowls und anderen Speisen viele Vertreter der umfangreichen Bierkarte. Die Nachfrage während der Shutdowns war groß und so blieb der Shop auch danach bestehen – auch wenn das Erlebnis des Biergenusses im kreativ gestalteten Lokal mit Freunden nicht ersetzbar ist.