Mit dem Arzt Christian Steindl (70) schloss am 15. August ein Mediziner die Augen, für den seine Arbeit nicht bloß Pflicht, sondern stets auch Freude war.

Der geborene Wiener war in Jugendjahren begeisterter Gitarrespieler und wurde damals zum ersten Mal seinem späteren Ruf als Gründer und Pionier gerecht, indem er die Band „The Ghost Riders“ gründete. 1974 beendete er sein Studium der Medizin, heiratete im selben Jahr seine Frau Sonja in Korea und kam durch den Turnus im hiesigen Spital nach Krems.

1975 startete er mit seinem großen Hobby, dem Fliegen, erwarb später den Berufspilotenschein und leistete bei der Einführung des Kremser Notarztwagens und des Rettungshubschraubers Pionierarbeit. Der von ihm gegründete Internationale Flugrettungsdienst Austria (IFRA) brachte zahlreiche Krankheits- und Unfallopfer in die Heimat zurück. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit übernahm Steindl 1980 die Stelle des Gemeindearztes in Furth-Göttweig.

Ab 2006 saß der Arzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl, engagierte sich aber trotz seines gesundheitlichen Leidenswegs weiter beruflich. Groß war in den letzten Jahren die Freude über die Geburt seiner fünf Enkelkinder. Um den Verstorbenen, der zuletzt in St. Pölten wohnte und in Klosterneuburg beigesetzt wurde, trauern Gattin Sonja und die Kinder Christian, Andreas und Tanja mit ihren Familien sowie viele Freunde und Wegbegleiter.