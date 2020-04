Seit über einer Woche dürfen Geschäfte unter 400 Quadratmeter wieder offen haben. Ein Vorteil für die Läden in der Kremser Innenstadt, die beinahe alle deutlich kleiner sind. Zu teilweise veränderten Öffnungszeiten haben sie in den vergangenen Tagen ihre ersten Kunden seit Ausbruch der Coronakrise empfangen. Die NÖN hat sich umgehört, wie der neue Geschäftsalltag mit Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln und Personen-Obergrenzen angelaufen ist.

In der Textil- und Bekleidungsbranche fällt die erste Bilanz gemischt aus. „Die Woche war mittelprächtig. Es waren keine schlechten Umsätze, aber im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres sind wir deutlich schwächer unterwegs“, heißt es etwa bei der Palmers -Filiale in der Unteren Landstraße, deren drei Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Wenig los ist auch bei Kleidungs- und Textilhändler Adolf Krumbholz : „Ich habe im Grunde geöffnet, weil Leute sich etwas abholen, aber von einer guten Frequenz und Laufkundschaft kann keine Rede sein.“ Drei von vier Mitarbeitern seien bereits in Kurzarbeit, wobei Krumbholz dies aus bürokratischen Gründen „nie wieder beantragen würde“. „Formulare, Aufzeichnungen, Bestätigungen, das kostet alles Zeit.“ Aus dem Härtefallfonds für Kleinunternehmer habe er 1.000 Euro Pauschalbetrag bezogen.

Wichtige Kundensparte Touristen fällt weg

Nicht unzufrieden mit dem „Comeback“ ist Edeltraud Aschauer, Mitarbeiterin bei der Herrenmode Leonardo in der Oberen Landstraße. „Der erste Öffnungstag war nicht schlecht, Mittwoch und Donnerstag waren eher ruhig, das Wochenende schließlich gut.“ Michaela Scheck, Filialleiterin bei Tom Tailor, befürchtet das vollständige Ausbleiben der Touristen, welche wichtig für das Geschäft seien. Ähnliche Töne kommen auch aus der Franchise-Filiale der Trachtenmarke Gössl. „Wir leben abgesehen von unseren Stammkunden auch sehr von deutschen Touristen“, erklärt Standortinhaberin Michaela Stepan. „Ich bin die vergangene Woche beinahe umsonst hier im Laden gestanden“, schildert sie die ernste Lage.

Offen halten durfte die ganze Zeit über Trafikant Reinhold Berger in der Oberen Landstraße. Er beobachte aktuell, dass die Leute „sehr diszipliniert“ seien. „Es gibt auch kein Problem damit, dass zu viele Kunden ins Geschäft kommen würden.“

J. Mayerhofer Michaela Scheck, Filialleiterin von Tom Tailor, fürchtet Verluste durch den Wegfall des Tourismus.

Kommende Woche sollen bei einer Gemeinderatssitzung zusätzliche Hilfsmaßnahmen für die Kremser Geschäftsleute beschlossen werden. Vorgeprescht ist jetzt die ÖVP-nahe Junge Wirtschaft, die einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht hat. Gefordert wird unter anderem die Aussetzung aller Parkgebühren bis Jahresende, kostenlose Citybus-Fahrten in die Innenstadt und die Gestattung der Sonntagsöffnung für Handelsbetriebe im Tourismus bis Ende des Jahres. „Wir stehen an einem Scheideweg. Entweder wir versuchen, Arbeitsplätze und die Kaufkraft zu retten oder wir nehmen einen großen Wohlstandsverlust in Kauf“, sagt Patrick Mayer, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Krems und stellvertretender Stadtparteiobmann der ÖVP.