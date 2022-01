Gestaltungsbeirat lehnte Projekt ab

Neben dem umstrittenen Bauprojekt in der Schillerstraße, wo der Abriss zweier historischer Häuser bevorsteht, keimt nun Kritik an einem anderen Vorhaben in der Innenstadt auf. Zwar muss in der Mühlbachgasse, wo sich der Parkplatz der Volksbank befindet, kein Altbestand weichen, die Aussicht auf eine Anlage mit 45 Eigentumswohnungen und knapp 100 Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zur alten Stadtmauer sorgt aber für Unmut unter Anrainern.

Auch kein Fan des Vorhabens ist der Gestaltungsbeirat der Stadt Krems. Das dreiköpfige Gremium lehnte das Projekt ab, das Amt für Anlagenrecht erteilte trotzdem die Baubewilligung, die inzwischen rechtskräftig ist. Warum die Behörde trotz anderslautender Empfehlung grünes Licht gab, erklärt Amtsleiterin Birgit Leutmezer-Kumarawadu: „Es gibt keinen rechtlichen Zwang, einer Empfehlung des Gestaltungsbeirats Folge zu leisten. Wenn ein Projektwerber trotz nicht abschließender positiver Besprechung im Gestaltungsbeirat beschließt, sein Projekt einzureichen und ein Ortsbildgutachten beilegt, muss die Baubehörde über diese Einreichung entscheiden.“ Einem Anrainer, der gegenüber der NÖN Befürchtungen äußerte, das Ortsbild könnte verschandelt werden, richtet Leutmezer-Kumarawadu aus, dass die Baubehörde stets bemüht sei, „ihre Entscheidung unabhängig und objektiv auf Basis der Gesetze zu treffen.“ Das Ortsbild sei für Nachbarn oft der „letzte Ausweg, wenn sie ein Projekt verhindern möchten.“

Bauherr ist die Mühlbachgasse 8 Immobilien GmbH. Einen Termin für den Baustart gibt es laut Geschäftsführer Harald Heilig noch nicht.