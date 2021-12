Gestohlener Safe im Weingarten

Mit einem Schraubenzieher zwängte ein Lehrling aus Gföhl Fenster auf oder zerschlug sie mit Steinen, dann drang er in die Objekte, zumeist Geschäftsräume, ein.

In Gföhl brach er unter anderem in eine Pizzeria, in einen Bauernladen und einen Handwerksbetrieb ein und erbeutete 1.390 Euro Bargeld. Auch in Krems erleichterte er einige Unternehmen um rund 2.900 Euro. Ein arbeitsintensiver Coup wurde zum Flop: Ein gestohlener Standtresor mit 3.484 Euro Inhalt ließ sich von dem Lehrling nicht knacken, und er musste den Safe im Weingarten zurücklassen.

Für den vorbestraften Lehrling setzte es 24 Monate, davon ein halbes Jahr unbedingt. Dazu kommen vier Monate aus einer widerrufenen Strafnachsicht.