Rotkreuz-Ortsstelle Gföhl feiert 50 Jahre

Furchtbare Ereignisse sind manchmal Anlässe für Veränderungen oder einen Neubeginn. Das gilt auch für das Rote Kreuz: Henri Dunant geriet im Juni 1859 in die Wirren der Schlacht von Solferino und sah die schrecklichen Zustände unter den Verwundeten. Seine Erlebnisse hielt er im Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ fest. Dunant war Gründungsmitglied des „Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“ (IKRK), das am 17. Februar 1863 in Genf aus der Taufe gehoben wurde. 1901 erhielt er den Friedensnobelpreis.

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ging in die Welt hinaus. Das Österreichische Rote Kreuz wurde 1880 gegründet. Schon im Ersten Weltkrieg bestand die Organisation ihre Feuertaufe: Neben einer Verbesserung der Zustände für Kriegsgefangene, setzte sich das Rote Kreuz gegen grausame Waffen ein – unter anderem gegen Senfgas. Im Zweiten Weltkrieg weitete das Rote Kreuz seine Einsätze aus. Neben Soldaten wurde auch die Zivilbevölkerung versorgt, ein Nachrichtendienst für Kriegsgefangene zu ihren Familien organisiert und Anfragen zu Vermissten bearbeitet. Seit 1945 hält das IKRK die Regierungen an, das humanitäre Völkerrecht zu stärken.

Mit Ortsstellengründung kam erstes Rettungsauto

Die Rotkreuz-Idee hielt auch sehr früh Einzug in Gföhl: So wurde der erste Rotkreuz-Zweigverein in Gföhl im Einvernehmen mit dem Bezirksfeuerwehrverband im Jahr 1928 gegründet, gleichzeitig für den Bezirk ein erster Rettungswagen angeschafft, um Verletzte und Kranke rasch ins Krankenhaus nach Krems bringen zu können. Die Rotkreuz-Bezirksstelle in Krems selbst besteht seit 1938. Seit 1972 befindet sich die Dienststelle am Mitterweg 11 in unmittelbarer Nachbarschaft des Universitätsklinikums Krems.

Ebenfalls 1972 wurde die Rotkreuz-Ortsstelle Gföhl gegründet. Die 23 Gründungsmitglieder waren für die Gemeindegebiete Gföhl, Jaidhof, Krumau, Lichtenau sowie teilweise auch für Albrechtsberg und Rastenfeld – eine Fläche von rund 250 Quadratkilometern und 9.000 Einwohner – im Einsatz. Gleichzeitig wurde der erste Rettungswagen nach Gföhl überstellt. Seit 1994 ist das Rettungsauto (heute sind es zwei) in der angemieteten Garage im Oberen Bayerland untergebracht. Das Areal wurde 1999 angekauft und zur heutigen Ortsstelle ausgebaut. Das Rotkreuz-Team organisiert seit 1973 auch zweimal jährlich Blutspendeaktionen in Gföhl, zu denen bis heute rund 13.500 Spender kamen.

