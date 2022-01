Gift-Attentäter blitzt bei Gericht neuerlich ab

Seit 2009 sitzt der zu lebenslanger Haft verurteilte Helmut Osberger hinter Gittern. Bis heute leugnet der 69-Jährige, den früheren Spitzer Bürgermeister Hannes Hirtzberger mit einer Strychnin-versetzten Praline vergiftet zu haben. Der Fall machte 2008 österreichweit Schlagzeilen, Hirtzberger liegt seit dem Attentat im Wachkoma.

Aus seiner Zelle in Stein heraus hat Osberger nun neuerlich versucht, das Verfahren neu aufzurollen. Zuvor waren seine Anwälte und er bereits mit einem Wiederaufnahmeantrag gescheitert, einen zog Osberger 2017 selbst zurück. Nun scheiterte auch ein dritter Wiederaufnahmeantrag, den sein neuer Anwalt Dieter Böhmdorfer, seines Zeichens ehemaliger Justizminister, Ende Oktober eingebracht hatte. Ein Drei-Richtersenat des Landesgerichts Krems wies das Begehren am 17. Jänner ab, teilt Ferdinand Schuster, Vizepräsident des Landesgerichts mit. Grund sei, dass „de facto keine neuen Beweismittel“ vorlägen. Ein Umstand, den Osberger selbst anders bewertet. In einem Schreiben an die NÖN berichtet er von mehreren Gutachten, die in Zweifel ziehen, dass der versuchte Mord tatsächlich mittels einer Praline verübt worden sei. Das Gericht wies diese Darstellung 2020 als falsch zurück.

Osberger und Böhmdorfer haben nun die Möglichkeit, beim Oberlandesgericht Wien Beschwerde gegen den Beschluss des Landesgerichts einzulegen.

