Krems-Gneixendorf: Auf B 218 krachte es an einem Tag zweimal

Zweimal mussten die Hilfskräfte am Freitag, 14. Oktober, auf die Bundesstraße 218 ausrücken. In einem Fall ging der Hilfeleistung eine "Suchaktion voraus.

Helfer suchten nach Unfallort

Gemeinsam mit dem Kremser Roten Kreuz wurde die FF Stratzing kurz vor 7.30 Uhr Früh zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 37 (Krems - Zwettl) gerufen. Weil die Angabe des Anrufers falsch war, suchten Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz die B 37 vergeblich nach einem Unfall ab. Schließlich wurde klar, dass es sich um die Verbiundung Krems - Langenlois handelte.

Abbiegerin zu spät bemerkt

Dort war eine Frau (23) aus der Gemeinde Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) mit ihrem VW Golf Richtung Krems unterwegs gewesen, als sie von der B 218 in die Zufahrt der Firma Brantner abbiegen wollte. Das sah ein mit seinem Skoda hinter ihr fahrender Mann aus der Gemeinde Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) zu spät. Er krachte in das vor ihm fahrende Fahrzeug.

Beide Lenker im Krankenhaus

Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Lenker, die alleine in den beiden beteiligten Fahrzeugen unterwegs waren, Verletzungen erlitten und nach der Erstversorgung ins Kremser Krankenhaus gebracht werden mussten. Die FF Langenlois führte die Fahrzeugbergung durch und reinigte die Fahrbahn. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten.

Auffahrunfall ohne Verletzte

Wegen eines Radfahrers musste eine Autolenkerin am Abend desselben Tages, gegen 18 Uhr, auf der Fahrt Richtung Langenlois unweit des Unfallortes vom Vormittag abbremsen. Dabei fuhr ein anderer Lenker in das Heck ihres Fahrzeuges. Die beiden Unfallbeteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die FF Langenlois rückte aus.

Dieser Auffahrunfall am Abend desselben Tages ging glimpflich aus: nur Blechschaden! Foto: Manfred Wimmer

Autos total ineinander verkeilt

Bei diesem Unfall waren die Autos derartig ineinander verkeilt, dass sie mithilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges erst voneinander getrennt werden mussten. Danach brachten die Helfer die stark beschädigten Fahrzeuge zu einem Abstellplatz, wo sie von einem Abschleppdienst übernommen wurden. Auch die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln erledigte die Langenloiser Wehr.

