Tödlich endete ein Sprung mit einem speziellen „Highspeed-Schirm“ am 4. Juli für Christian Riss (50) aus Gföhl.

Schon über 2.000 Sprünge in den Beinen

Der Sportler, der als Obmann des am Gneixendorfer Flughafen angesiedelten JumpClub Krems (Fallschirmspringer-Club) fungierte, hatte schon mehr als 2.000 Sprünge in den Beinen. Am Mittwoch ging er gemeinsam mit sieben Kollegen gegen 12.30 Uhr an Bord einer Pilatus Porter PC6. In rund 4.000 Metern Höhe verließ er als letzter der acht Springer das Flugzeug.

Highspeed-Schirm erstmals verwendet

Dabei verwendete der erfahrene Sportler einen sogenannten „Highspeed-Schirm“ (Hochgeschwindigkeits-Schirm), mit dem sich besonders hohe Sink- und Landesgeschwindigkeiten erreichen lassen. Offenbar wollte er dieses neu erworbene Gerät bei diesem Sprung erstmals ausprobieren.

Ursache für tödlichen Aufprall unklar

privat

Technisch verlief der Sprung dann ohne Probleme. In einer Höhe von 1.000 bis 1.100 Metern öffnete Riss den Schirm. Was dann passierte, ist Gegenstand von Untersuchungen, denn nach wenigen Minuten ging der Springer viel zu schnell zu Boden, wo er mit den Füßen voran auf einem Getreidefeld aufschlug. Er blieb bewegungslos am Bauch liegen.

Rasche Hilfe durch Christophorus-Crew

Die benachbarte Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 2 eilte dem Verunglückten sofort zu Hilfe. Doch alle Bemühungen des Notarztteams brachten nicht den erhofften Erfolg. Um ca. 13 Uhr wurde der Tod des verunfallten Fallschirm-Sportlers festgestellt.

Staatsanwaltschaft will Untersuchungen

Seiner Lebensgefährtin Susanna wurde Hilfe durch ein Kriseninterventionsteam zuteil. Aus erster Ehe trauert eine bereits erwachsene Tochter um ihn. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme der gesamten Ausrüstung des Todesopfers, darunter den Fallschirm und den Höhenmesser, an. Auch die Leiche des Mannes wird obduziert.

Lest mehr in der Print-Ausgabe der Kremser NÖN am Dienstag!