Unfassbare Trauer herrscht in der Familie Herbert Weidenauers, der am 23. August nch längerer Krankheit und doch unerwartet im 69. Lebensjahr für immer seine Augen schloss.

Der in Voitsau (Gemeinde Kottes-Purk) Geborene musste schon in jungen Jahren in der Landwirtschaft seines oft kranken Vaters mithelfen und lernte früh, Verantwortung zu übernehmen. In Mitterndorf (Bezirk Tulln) absolvierte er die Mechaniker-Lehre und eröffnete 1979 als jüngster Kfz-Meister Österreichs mit 25 die Tankstelle und Kfz-Werkstätte in Gneixendorf.

1986 ging dort die neue, nach seinen Vorstellungen errichtete Werkstätte in Betrieb. Der Betrieb nahm stets einen wichtigen Stellenwert im arbeitsreichen Leben Weidenauers ein. 2013 übergab er sein Lebenswerk an Sohn Markus, der das Unternehmen mit aktuell zehn Mitarbeitern weiterführt. Seinen Kunden stand der Unternehmer mit Leib und Seele jedoch bis zuletzt mit Rat und Tat zur Seite, brachte sich trotz seiner Krankheit bis zuletzt ein und blieb die gute Seele des Unternehmens.

Doch nicht nur in der Kfz-Werkstätte hinterlässt Herbert Weidenauer eine Lücke. Um den Familienmenschen trauern vor allem Gattin Elfriede, Sohn Markus mit Gattin Barbara und Enkel Alexander (1), der seinen Opa nur kurz erleben durfte.

Der Verstorbene wird am Mittwoch, 1. September, 13.30 Uhr, in der Ortskirche Gneixendorf verabschiedet und im Familiengrab beigesetzt.